Mon Laferte en el Festival de Viña: “Si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, llévenme presa”

Luego de una encendida ovación a la cantante por parte del público, la artista chilena pausó su espectáculo y esperó a que el público se manifestara con cánticos relacionados al estallido social.

"Tormento", "Mi buen amor" y "Amor completo" fueron las canciones que iniciaron la presentación de Mon Laferte en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2020, cargada de emoción, sinceridad y llena de ritmos musicales que permitieron escuchar sonidos ligados a la balada, la cumbia y las cuecas, hasta el reggaetón.

Luego de una encendida ovación a la cantante por parte del público, la artista chilena pausó su espectáculo y esperó a que el público se manifestara con cánticos relacionados al estallido social.

Tras eso confesó que cuando Carabineros le pidió a Fiscalía citarla a declarar, ella pensó que era una broma, aunque no dejó de sentir miedo, cuestionándose si expresar una opinión puede ser un delito.

A pesar de que en la transmisión se escucharan voces preocupadas por las palabras de Mon Laferte y que pedían que empezara a cantar, no opacaron la emoción y la sinceridad que la chilena entregaba.

"He estado muy nerviosa, he tenido miedo, pero también me he sentido super valiente", declaró después que el Monstruo le gritara "No estás sola".

Después de presentar la canción que da nombre a su cuarto trabajo discográfico, "La Trenza", la artista invitó al escenario al Colectivo de Músicas Chilenas para interpretar dos cuecas del puerto de Valparaíso, donde además Francisca Valenzuela las acompañó danzando el baile folclórico respectivo.

Mon Laferte inició la segunda parte de su espectáculo, convirtiendo a la Quinta en una fiesta con sus canciones más bailables como "Por qué me fui a enamorar de ti", "El mambo" y "Amárrame", esta última ganadora al Grammy Latino por Mejor Canción Alternativa 2017.

Pero cuando Mon Laferte interpretó "Plata Tá Tá", tema inspirado en el estallido social y donde participa el reggaetonero puertorriqueño Guaynaa, se soltó y se manifestó sin tapujos: "Si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, llévenme presa", provocando nuevamente la ovación del Monstruo.

La artista culminó su show con "Antes de Ti" y "Tu falta de querer", llevándose la Gaviota de Plata y de Oro, y cerrando así la primera presentación de la segunda noche del Festival de Viña 2020.

PURANOTICIA