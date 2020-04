Mon Laferte criticó el regreso a clases en plena pandemia: "Es terrible"

La artista radicada en México se refirió a la posible reapertura de los colegios en el corto tiempo, opción que rechazó.

Mon Laferte comentó en una entrevista que a pesar de estar en México donde reside, se ha mantenido en contacto con su familia en Chile, quienes están en confinamiento.

"He podido hablar con los míos, no han salido de cuarentena, están tomando los resguardos. Pero sí estoy consciente que hay gente que no puede parar, que debe seguir trabajando", señaló en La Cuarta.

La ganadora del Grammy Latino fue consultada también de la posible vuelta a clases de los niños en plena pandemia por el Covid-19, opción que rechazó.

"He escuchado y leído esa información, es terrible que los niños vuelvan a clases (...) Realmente no soy experta en eso, pero yo, como artista, me enfocaría en cuidar a la gente, eso es lo más importante", afirmó.

La cantante confesó que cuando comenzó la cuarentena se exigió mucho, obligándose a componer, pero finalmente se dio cuenta que no tenia que presionarse e igual así lanzó la semana pasada el single «Biutiful», con un video que grabó en pleno confinamiento en un departamento en Ciudad de México.

Además, reveló que su vía de escape es pintar, "es algo que hago siempre. Pero ahora en el encierro me he dedicado a pintar, pero mi casa, a ponerla bonita. Quise darme ese tiempo de estar en mi refugio", cerró.

PURANOTICIA