Miguelito contó detalles de su viralizado encuentro con Sylvester Stallone

Hace algunos días se viralizó un encuentro entre el comediante Hans "Miguelito" Malpartida y el actor estadounidense Sylvester Stallone en la ciudad de California.

Y el propio integrante de «Morandé con Compañía» se refirió a esto, revelando que fue un tiktoker ruso el que filtró el video que data de un viaje del año 2017.

"La verdad es que esto ocurrió hace algunos años, me encontré con Stallone y compartimos un rato. Es súper raro, porque yo no grabé ningún video, sólo me saqué fotos con él. Esa vez con mi novia fuimos a visitar a una amiga. Yo no entiendo por qué se hizo público ahora", dijo Miguelito en conversación con La Cuarta.

"Al principio me dio como cosita, si lo subió un ruso y yo no entiendo mucho de redes. Imagínate, que haya sido una publicación desde Rusia, me pasé mil rollos", agregó.

El peruano se define como un amante de las pastas, por lo que aprovecharon de ir al 'Caffe Roma' donde se encontró con el famoso artista. "Ese es un lugar donde siempre va Stallone, y ahí estaba él con un grupo de actores, incluso había de esos antiguos de las películas de vaqueros", detalló.

Miguelito confesó que no habla nada de inglés, pero que una amiga que andaba junto a él y su novia, "le dijo que yo era un actor conocido aquí en Chile. Incluso, pensó al comienzo que yo era un niño, y se entiende", comentó.

Sobre las poses que hizo junto al actor dijo. "Me la tenía que jugar, si estaba con Sylvester Stallone. Hice como que le pegaba un combo y que me agarrara como en las películas. ¡Me faltó darle un besito nomás!".

Finalmente, contó que intentó contarle de su interés de llegar a Hollywood. "Entre lo que pude, igual le hice el juego, pero era complicado que me entendiera, jajajá. Estamos hablando de palabras mayores, si él es un gigante", cerró bromeando Miguelito.

En TikTok me salió un video subido por un ruso, de Miguelito con la camiseta de la UC, pegándole a Sylvester Stallone. En fin. Suficiente internet por un día. pic.twitter.com/9l9XFuGC01 — Николас Шонгут (@nicoschongut) August 23, 2020

