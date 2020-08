Michelle Carvalho recordó infidelidad a 'Joche' en «Mundos Opuestos»: "Me querían crucificar"

La modelo brasileña repasó uno de los momentos más recordados en el exitoso reality de Canal 13.

«Mundos Opuestos» se transformó en uno de los realitys más exitosos de Canal 13, espacio donde se dieron a conocer varios personajes de la farándula nacional como Michelle Carvalho y José Luis "Joche" Bibbó.

La brasilera y el argentino eran pareja cuando el programa comenzó, pero la modelo se llevó toda la atención el día en que entró al lugar donde se grababa el espacio para contarle a "Joche" que le había sido infiel con un amigo de él.

Esto provocó que el trasandino quedara devastado, momento que fue recordado por la modelo en conversación con La Cuarta.

"Estaba súper nerviosa y sentía mucha presión porque recibía muchas amenazas afuera, tales como que si no le contaba yo, le iban a contar los amigos", partió diciendo.

"Entonces me arriesgaba a que inventaran cosas que no fueron. "Joche" se puso triste, era lo que esperaba en todo caso, pues si te confiesan una infidelidad es lo más natural ponerse así", agregó Carvalho.

Ante esto, Michelle comentó que tras la dura revelación, lo que vivió fue "complicado, me querían crucificar en la calle, en los shows me tiraban piedras, botellas, etc.".

Cabe indicar que la acción protagonizada por la modelo llegó a marcar 42 puntos de rating, todo un éxito para la ex señal del angelito.

PURANOTICIA