Michelle Adam y su llegada a Mega: "Salir de la zona de confort no siempre es fácil"

Semanas atrás, se dio a conocer la renuncia de Michelle Adam a Canal 13 para sumarse desde marzo a Mega donde tendrá participación en el matinal «Mucho Gusto».

En el espacio, podrá hablar de temas como el cambio climático y de la contingencia en el país.

"Creo que hay que seguir aportando con la problemática que se viene ahora del cambio climático. Cuando me llamaron de Mega me propusieron desarrollar más esa área que me interesa. Entonces acepté y dije que era lo que tenía que hacer", indicó la meteoróloga a radio Biobío.

"Creo que son buenos los cambios, siempre son necesarios para una poder seguir avanzando también. Para seguir desarrollándose laboralmente hay que aceptar nuevos desafíos así que en eso estoy", agregó.

"Salir de la zona de confort no siempre es fácil, pero creo que uno lo tiene que hacer y también hay que aprovechar las oportunidades cuando se dan. Después comienza a pasar el tiempo y pueden no presentarse más", dijo.

Sobre su salida del canal del grupo Luksic, Adam aseguro haber "cumplido una etapa" tras estar varios años como panelista en «Bienvenidos» y en el área de prensa.

"Yo ya como que en el 13 había cumplido mi etapa y creo que cuando uno quiere salir de la línea que lleva también es bueno hacerlo en otra parte", agregó.

La profesional también dijo que "tuve varias etapas en el 13: llegué a fines 2001 al canal a trabajar en prensa, detrás de cámara, luego estuve tiempo algunos reportes al aire en Teletrece AM. Después me independizé, me fui a mi casa, tuve mis hijos, le vendía mis reportes al canal de meteorología. Luego entré a Bienvenidos".

PURANOTICIA