"¡Me quieren matar!": Luli clama por ayuda en redes sociales

Mediante una transmisión en vivo, Nicole Moreno aseguró que "me trataron de matar en Tailandia y en Brasil! Por favor, te lo suplico, ayúdame".

Una nueva transmisión en vivo de Nicole "Luli" Moreno encendió las alarmas respecto al presente que vive la otrora reina del Festival de Viña del Mar.

"¡Me quieren matar, ayúdenme. Nadie me cree! ¡Ya no aguanto más, ayúdenme, me quiero morir!", comenzó diciendo la modelo fitness en su cuenta de Instagram.

También se refirió a un engaño que sufrió por años, relacionado a conversaciones que habría sostenido con un futbolista de la selección chilena, pero que no era tal, ya que descubrió que se trataba de otra persona que se hizo pasar por él.

Esto se suma a su estado en WhatsApp, el que según consigna La Cuarta, señala que "¡no me llames para saber qué ocurre! Mejor actúa".

Estas palabras se suman a otros extraños mensajes publicados por Luli: "Al parecer estoy en peligro. Por favor, exijo ayuda", escribió el pasado viernes 6, acompañando el texto con unas manos arriba, un avión y un emoji llorando.

Luego, este lunes 9, Nicole volvió a la carga escribiendo en su cuenta de Instagram que "dónde está el gobierno de Chile, dónde están los Carabineros de Chile, dónde está la investigación, dónde está la PDI, donde no están los corruptos. Ahora es el momento de demostrar".

Cabe señalar que las publicaciones fueron acompañadas con imágenes de Adriana Barrientos, otra conocida modelo chilena.

"Las asesinas y asesinos de televisión deben estar en la cárcel, donde tuvieron a mi hijo", dijo también Moreno.

