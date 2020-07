"Me persiguió con un palo": Ex «BKN» recordó broma que casi termina mal

Justin Page, quien interpretó a Max Valdés en la recordada serie juvenil compartió junto algunos de sus compañeros en un Live de Instagram.

Los ex integrantes del programa juvenil «BKN» de Mega participaron en una transmisión a través de un Live de Instagram, donde contaron anécdotas de las grabaciones.

En ese contexto, Justin Page, quien interpretó a Max Valdés recordó una broma que le hicieron y que casi termina muy mal.

"Básicamente, yo recién me había comprado mi primer auto, era un Peugeot 206 y me había costado ene. Fui a buscar el auto en la automotora y tenía que grabar algo, entonces me fui directo al canal", comenzó su relato.

"En el canal me dijeron 'estaciona aquí', que era justo abajo de las oficinas de «BKN». Me fui a grabar y, de repente, llega el guardia con cara blanca, no sé cómo actuó tan bien, y paró la grabación. Eso significa que es algo grave".

"Entra al estudio y me dice 'Justin, necesito que vengas', 'pero cómo si estoy grabando', 'ven para acá por favor porque hay un problema con tu auto' (...) Fui al estacionamiento y veo un camión atravesado chocando la puerta del copiloto de mi auto y más encima, no era que lo chocó y se corrió, sino que lo seguía chocando mientras yo lo veía", agregó el actor.

"Yo me volví loco, comencé a echar la foca al chofer, lo traté pésimo y él se picó y salió con un palo persiguiéndome. Y yo no lo podía creer, los productores no hacían nada, salí corriendo; me encerré en la oficina con llave y empecé a llamar a mi vieja", añadió, asegurando que la broma casi se sale de las manos.

Como en la producción no esperaba que llamara a su madre, le comenzaron a gritar que se trataba de una broma y él terminó llorando.

PURANOTICIA