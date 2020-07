"Me atreví": Amaya Forch sacó aplausos con osadas imágenes en lencería

La actriz y cantante revolucionó las redes con una serie de fotografías que publicó en s cuenta de Instagram.

Amaya Forch sorprendió a sus seguidores en Instagram tras publicar osadas fotografías, pero por un motivo benéfico.

La cantante posó en lencería negra, conjunto que le enviaron de regalo y que decidió probárselo para luego contar su experiencia.

"Durante esta cuarentena varias Pymes me han pedido ayuda con publicidad en mis historias de Instagram. Lo he hecho feliz y les les he dicho que no me manden nada a cambio, que en vez de darme regalos los vendan. Algunos insisten en hacerlo, como agradecimiento", comenzó escribiendo la actriz y cantante.

"Más que ropa interior linda me regalaron un momento de amor propio, de sentirme mina y de recordar lo importante que son la provocación y el juego", agregó.

"Y dentro de ese momento, me atreví a sacarme estas fotos que ahora comparto con ustedes. Y lo hago también porque me gusta lo que ellas promueven: el querernos tal cuál somos, el atrevernos. Yo las invito a ustedes a atreverse también, a mirarse y saberse lindas. Porque todas lo somos»", finalizó su potente mensaje.

Cabe señalar que las postales han superado los 13 mil 'Me gusta' y recibieron cientos de halagos durante las últimas horas.

