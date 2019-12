Mayte Rodríguez por su romance con Diego Boneta: "Lo que te haga feliz, hay que vivirlo"

Por primera vez la actriz se refrió a su relación con el mexicano y también tuvo palabras para la crisis social que atraviesa el país.

Sobre lo que pasa en Chile, la artista aseguró que los chilenos "tenemos que estar unidos para concretar cambios".

"Todo. Chile despertó, no más injusticias. Tenemos que estar unidos para concretar cambios tan necesarios, como una salud de calidad para todos. Cuidar nuestras reservas naturales, que son de todos, tener las mismas oportunidades y una educación de calidad, las pensiones... Hay muchas demandas que realmente deben ser escuchadas. Lograremos ser un mejor país, ¡lo sé!, pero la destrucción entre nosotros mismos es algo que debe parar", comenzó diciendo en entrevista a revista Nueva Mujer.

"Que esto no se transforme en una masacre entre nosotros. No queremos más ojos heridos. Queremos ser escuchados de una vez, sin dejar que el desorden y el caos haga que la verdadera razón por la que luchamos se diluya", agregó.

La actriz que espera el lanzamiento el próximo año de la película «Malas Costumbres» donde participa, se refirió a la posibilidad de internacionalizar su carrera.

"Estos diez años de carrera han sido justos y necesarios para estabilizarme. Hoy, estoy mucho más abierta a ver qué es lo que pueda pasar afuera. Estoy más madura y lo he pensado. Todo lo que sea un aprendizaje, bienvenido sea. Estoy mucho más desarraigada del lugar, no así con mi gente. No es algo que esté buscando, pero si se dan las cosas, no descarto hacer algo fuera", señaló.

Y sobre su romance con el mexicano la rubia dijo, "así son las vueltas de la vida. Todo lo que llega a tu vida, que te haga bien, que te haga feliz, hay que vivirlo", para luego agregar que Boneta es "un tremendo profesional, admiro muchísimo su trabajo, es muy perseverante" y que no descarta trabajar junto a él en alguna producción.

Finalmente tuvo palabras para lo que piensa hacer en el futuro. "Súper difícil pregunta, porque creo que estoy conforme. Quizás no es un buen atributo. Lo único que no me permitiría sería darme cuenta que podría haberme convertido en la persona que yo quería ser y no lo he logrado. Tengo claro que vine a ser feliz", cerró.

