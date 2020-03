Max Collao se defiende tras ser acusado de burlarse de entrevistada

El periodista se llenó de críticas tras concurrir a un supermercado de Ñuñoa luego de que se decretara cuarentena total en siete comunas de la región Metropolitana.

El periodista Max Collao regresó a la televisión luego de ser desvinculado de TVN, realizando despachos para el informativo vespertino de Canal 13 llamado «T13 te acompaña».

Y este miércoles, llegó hasta un supermercado de Ñuñoa para cubrir las largas filas que se provocaron en estos establecimientos, luego de que se decretara cuarentena total en siete comunas de la región Metropolitana por la pandemia del coronavirus.

En el lugar entrevistó a una vecina que salía del local con su carro de compras, a la que le dijo, "Compró harto, se abasteció harto (...) Son buenos para comer... no sé si decir 'para el diente'".

Esto provocó la molestia en redes sociales, ya que la mujer a la que entrevistó no tenía todas sus piezas dentales.

"Periodista Max Collao se burla en vivo y en directo de una mujer que está comprando mercadería en Ñuñoa. La mujer solo cuenta con una pieza dentaria. (En vivo le dice que la comida es para el diente). Payaso", escribió molestó un usuario de Twitter.

Luego de esto, el profesional se defendió, asegurando que "jamás me burlo de la gente, miro a los ojos que es diferente. Jamás me di cuenta. Pregúntame primero qué pasó antes de hablar cosas que no son".

PURANOTICIA