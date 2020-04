Mauricio Bustamante y su salida de TVN: "Fui despedido sin negociación alguna"

El periodista, quien trabajó durante 25 años en la señal, descartó que no haya aceptado una rebaja en su sueldo.

Este lunes 30 de marzo, sorprendió la salida de TVN del periodista Mauricio Bustamante, quien trabajó en la estación durante 25 años.

El canal informó que la decisión se tomó como una medida de reestructuración para enfrentar la crisis financiera que lo aqueja, "para procurar su viabilidad financiera y sostenibilidad en el tiempo y que involucra, entre otras, alivianar la estructura y rebajar el sueldo de ejecutivos y rostros hasta en un 50%", explicaron en un comunicado.

Y este punto del sueldo de los rostros provocó una serie de rumores en redes sociales, donde muchos aseguraban que el profesional no habría aceptado una rebaja en sus remuneraciones, algo que el propio Bustamante se encargó de desmentir.

En una publicación en su Instagram, Mauricio escribió, "no sé si por desinformación o mala intención algunos han escrito que no acepté reducir mi sueldo. Eso ya lo había hecho en años anteriores, pero esta vez fui despedido sin negociación alguna. Se me dijo que era uno de los menos costosos de indemnizar", explicó.

Luego, señaló que "es fin de mes y momento de dar vuelta la página", para luego agradecer las palabras de apoyo que ha recibido y también de sus ex compañeros.

"Me llevo grandes recuerdos de esa labor, de haber compartido con l@s mejores, junto a quienes sumé miles de anécdotas, alegrías, satisfacción por el trabajo bien hecho, algunas frustraciones. Eso sí, siempre tratando de entregar lo mejor de cada uno para informar, develar, enseñar y un largo etcétera", sostuvo.

