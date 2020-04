Matías Assler: "Después de una seguidilla de procedimientos lateros, aclaro que vivo" en Cachagua

Actor explicó que "yo paré a hablar con un carabinero, que no tenía ningún criterio porque al explicarle la situación, para ver si podía salir a La Ligua y volver a entrar a la Laguna de Cachagua - Zapallar, me dijo que no y que estaba completamente detenido".

Luego que el contraalmirante Yerko Marcic, jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, confirmara que Matías Assler fue infraccionado por violar la cuarentena total que rige en la comuna de Vitacura, donde tiene residencia según el control policial al que fue sometido, el actor nacional salió al paso de lo informado para aclarar que él reside en la localidad de Cachagua, comuna de Zapallar.

A través de una "Historia" publicada en su cuenta de Instagram, el joven actor explicó que buscaba "yo soy residente de Cachagua desde hace cinco meses, de mucho antes que esto del coronavirus empezara".

En cuanto al procedimiento del cual fue parte dijo que "ayer efectivamente me dirigí a La Ligua para dejar a una persona que trabaja acá, para que no tomara el bus y no se contagie. A mí no me detuvieron en un control sanitario. Yo paré a hablar con un carabinero, que no tenía ningún criterio porque al explicarle la situación, para ver si podía salir a La Ligua y volver a entrar a la Laguna de Cachagua - Zapallar, me dijo que no y que estaba completamente detenido".

"Después de una seguidilla de procedimientos lateros, aclaro que yo vivo acá, tengo residencia acá y espero que los que están tirando la mala onda le quede claro porque les contaron un cuento completamente falso", agregó.

Assler también reiteró que "vivo acá desde hace cinco meses, desde que terminó mi contrato con Canal 13, desde que terminé de grabar la teleserie («Amor a la Catalán») en Santiago. Me vine a vivir a esta casita, que es la única casa que ariendo, que es donde vivo y donde he hecho la cuarentena completa".

Por último sostuvo que "estoy hace cinco meses acá y esto partió hace un mes, por ahí... entonces todas las noticias que pudieron haber visto, o cualquier malentendido, es completamente falso".

