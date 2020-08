«MasterChef Celebrity» vivió nueva jornada de eliminación y definió al primer finalista

El espacio de Canal 13 entró en su recta final y ya solo quedan cuatro competidores en carrera.

En el último capítulo de «MasterChef Celebrity» de Canal 13 se vivió una nueva jornada de eliminación y donde se determinó al primer finalista.

Como en el episodio anterior perdieron sus duelos, César Campos y Betsy Camino tuvieron que competir para no dejar el espacio.

A pesar de los buenos platos preparados por la modelo y el periodista, la preparación de la morena, dedicado a Cuba su país natal, no logró convencer a los jueces, los que finalmente se decantaron por Campos quien se transformó en semifinalista.

Y Betsy se despidió entre lágrimas de sus compañeros y jueces, diciendo "quiero agradecer a todos por el cariño" dijo, para luego quebrarse cuando habló de Cristopher Carpentier.

"Lo adoro y lo tendré por siempre (en el corazón)", le señaló para luego abandonar el estudio, agradeciendo también el apoyo de Natalia Duco.

Luego del triste momento vino la competencia para ver quien sería el primer finalista, por lo que Rocío Marengo, Marcelo Marocchino, César Campos y Natalia Duco tuvieron que preparar un gazpacho, en sólo 40 minutos.

Y quien resultó ganadora de esta prueba fue la deportista, consiguiendo el primer cupo en la final del espacio de Canal 13.

Sin embargo, su celebración llamó la atención de todos, ya que a pesar de instalarse en la final, se mostró seria y subió al balcón en silencio.

"Soy la primera semifinalista y en el momento no celebré porque veo a Marcelo tan quebrado, tan triste, por eso siento que no es minuto de celebrar, porque la energía que se está viviendo ahora en la cocina de MasterChef es tensa y sensible", explicó.

PURANOTICIA