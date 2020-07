Más de 70 mujeres acusan de estafa a conocido diseñador de vestuario chileno

Las clientes de Sergio Salinas dicen que pagaron parte de sus vestidos y que hasta la fecha no han recibido ni el pedido ni la devolución del dinero.

El conocido diseñador de vestuario chileno Sergio Salinas, que hace unos años fue golpeado por Anita Alvarado en medio de una premiación del Copihue de Oro, fue denunciado por más de 70 mujeres que acusan ser estafadas luego de encargar diseños que nunca vieron y por los que abonaron la mitad de su valor.

Según «CHV Noticias», los montos adeudados por quien ha vestido a distintas figuras de la farándula nacional, están entre los 400 mil y los dos millones de pesos.

Estas denuncias se dieron a conocer a través de una página de Facebook llamada "Estafados por Sergio Salinas", donde se revela que Salinas no entregó los vestidos encargados.

Una de las victimas, Consuelo Sepúlveda, comentó que "estamos hablando de vestido en promedio de $2 millones. Nunca más lo volví a ver, ni siquiera el forro de mi vestido", aseguró.

Además, complementó diciendo que le exigió que le devolviera el dinero, a lo que éste se comprometió a hacerlo en dos semanas, sin embargo, han pasado 10 meses y aún no le paga un peso.

Yuseka Furet, otra afectada, reveló que contrató a Salinas para que le hiciera su vestido de novia, por el que le cobró cerca de $800 mil, de los cuales abonó la mitad.

"Pero me bloqueó, me trató pésimo. Me dijo que nunca me iba a vestir con marcas de diseñadores, que yo era una ordinaria. Nunca apareció y por medio de Internet supe que había estafado a otras personas", relató.

Finalmente, el diseñador chileno dio la cara y explicó por qué no pudo cumplir con las entregas ni con la devolución del dinero.

"Estuve instalando un negocio en Patronato y con todo el tema de la crisis social no pude pagar más arriendo. El dueño del local dejó todas mis cosas atrapadas y dentro de eso quedaron vestidos y mis máquinas", se excusó.

También aseguró que durante este tiempo ha intentado devolver el dinero a algunas de sus clientas: "He tratado de hacer devoluciones, pero no se puede todo de una vez".

PURANOTICIA