Martín Cárcamo reveló quién le gustaría que fuese su sucesor en el Festival de Viña

El conductor de «Bailando por un sueño» confesó esto en una nueva edición de su programa vía redes sociales llamado «Almorzando con el rubio».

Martín Cárcamo realizó este lunes una nueva edición de «Almorzando con el rubio», programa a través de Instagram en el cual interectúa con usuarios y que en esta oportunidad contó con un invitado.

Se trata de Francisco Saavedra, también conductor de Canal 13 con el que repasaron anécdotas y donde el "rubio natural" le confesó algo al animador de «Lugares que hablan».

"Sé que esto no lo decidimos nosotros, pero me encantaría que el próximo animador del Festival seas tú", le dijo Martín, quien recibió una rápida respuesta de Pancho, "hoy el animador eres tú".

Cárcamo volvió a insistir diciendo que "eso ya pasó, ahora no sabemos quién va a animar", momento en que Saavedra lo elogió por su trabajo en la edición de este año.

"Aguantaste un festival súper potente, todo sabemos lo que nos costó hacer este festival, yo te miraba del jurado y hay que tener huevos para estar ahí y subirse a ese escenario, había que tener temple y mucho coraje. Tú tienes siempre mis respetos", apuntó Pancho.

Pero luego Martín insistió con su sugerencia e incluso le preguntó si quería animar Viña. "Entre nosotros, es una súper buena experiencia animar Viña, ¿te gustaría animarlo? Yo lo he disfrutado mucho y a mí me encantaría que tú lo hicieras".

Para responder la interrogante del rostro de «Bailando por un sueño», Francisco recordó su labor en los diversos festivales que ha animado.

"Cuando animé festivales como la vendimia o el Festival de Las Condes, que es televisado, me gustó mucho, pero yo no te voy a decir 'sí, me encantaría'. Cuando sea el momento, la raja, pero hoy tú eres el animador y ese es el respeto que uno tiene que tener", cerró.

