Martín Cárcamo reveló detalles de su nuevo estelar: "El programa va a ser un monstruo"

Luego de que finalice la edición 2020 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, se comenzará a emitir por las pantallas de Canal 13 el nuevo estelar que será animado por Martín Cárcamo, «Bailando por un sueño».

El espacio que será transmitido cuatro veces a la semana es la razón por la que el 'rubio natural' dejó el matinal «Bienvenidos» y donde se reencontrará con Juan Pablo González, productor ejecutivo del área de entretención del canal privado y además, productor y director de programas como «Fiebre de baile», «Vértigo» y «El club de la comedia», entre otros.

"Estoy feliz de trabajar con Juan Pablo, él es un histórico del '13', es un director y productor muy reconocido, creador de Vértigo. Por mi lado estoy súper contento y creo que puedo aprender mucho del trabajo que ha hecho él", dijo al respecto Martín a La Cuarta.

Sobre el espacio de baile, el animador revela que "va de lunes a jueves, en vivo, en horario prime, queremos darle profundidad, es un show que tiene talento, figuras muy queridas que representan a diferentes realidades sociales de nuestro país, con bailarines profesionales, con coreógrafos profesionales y con el sentido de representar a personas que tienen un sueño y que necesitan cosas importantes para ellos, esto va sí o sí ligado a un sueño que elegirá la persona que baile, eso le da profundidad al programa, lo pone en contexto con el país, es una entretención con sentido", aseguró.

Martin también se refirió al hecho de que el programa sea transmitido en vivo, "estar en vivo tantos días a la semana hace que todo sea más sabroso, tendrá público en vivo, y te conecta con la audiencia. Vamos a estar conectados con la noticia, con lo que pasó en el día, y también con las historias de los participantes. Personalmente, nunca he estado más de una noche a la semana en vivo, ahora me voy a acostar a la hora que antes me levantaba. El programa va a ser un monstruo", agregó.

Sobre el formato del espacio, los participantes será un equipo de tres integrantes, el famoso, el bailarín y el coach. "entre todos verán la puesta en escena, ellos van a poder proponer sobre sus presentaciones, lo que también genera competencia interna. Tendremos al BAR, el Bailando Assistant Referee, que será un jurado técnico que lo puede pedir el coach, el bailarín, el famoso, el animador. Ese BAR puede jugar para bien o para mal, es un jurado técnico que también tendrá relevancia", continuó.

Lo que si no quiso dar a conocer fue el nombre de los participantes, pero si aseveró que "son personajes de todos los ámbitos", y que habrá "entre 18 a 20 de estos equipos participando".

Finalmente, Cárcamo señaló que los televidentes tendrán un papel importante en el nuevo estelar. "La gente en su casa podrá salvar a los concursantes, al igual que el jurado. Por su parte Juan Pablo González agregó que, "la idea es hacer un programa 360, al ser el único contenido en vivo a esa hora queremos que la gente también participe desde sus casas".

