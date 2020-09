Martín Cárcamo recordó el momento exacto en el que se entera de la muerte de Felipe Camiroaga

El rubio animador participó en el programa «Sigamos de largo», de Canal 13, donde recordó su amistad y algunas anécdotas con el fallecido rostro de TVN.

"Como todos los años, te sigo extrañando, amigo. Al final de eso se trata la vida, de esos momentos de cariño genuinos y sencillos, un beso al cielo querido Felipe", publicó Martín Cárcamo en su Instagram, para recordar a Felipe Camiroaga, quien falleció en el accidente aéreo el 2 de septiembre del 2011 frente a la isla Juan Fernández.

Es lo que se recordó en el programa «Sigamos de largo», de Canal 13, donde el rubio animador fue el invitado principal.

Allí tuvo la ocasión de aludir a su amistad con Camiroaga, diciendo que "yo tengo hartas fotos con Felipe, en momentos de pega, actuando, en «Pasiones». Un día antes del accidente me tocó estar en la película de Kramer y eso fue súper emocionante. Estuvimos encerrados en una pieza, como una hora esperando, entonces pudimos conversar mucho. Me habló de una casa, de cosas personales. Yo a Felipe le tengo un cariño muy muy especial y lo considero una persona que influyó mucho, no solo en mi carrera, sino que como amigo".

Agregó que al otro día se iba con su familia a Tunquén, tenía todo listo en el auto para salir y lo llama el Rumpy: "Oye hueón, hubo un accidente, iban muchas personas de Televisión Nacional, hay un avión perdido, y parece que va Felipe...". Martín se devuelve a su casa, enciende el televisor, entregan la información y se fue al canal.

"Tuve esa instancia de conversación que fue muy mágica. Es una oportunidad que pocos amigos tienen de hablar cosas profundas antes de que uno se vaya. Estas cosas no se superan, pero yo sí las recuerdo con mucha alegría, a mí me encanta recordar las cosas buenas. Felipe además un tipo que influía mucho en tu vida con acciones más que con discursos. Entonces a mí me hizo partícipe de muchas cosas bonitas que ahora con el tiempo empiezas a entender otras cosas", cerró Martín Cárcamo.

PURANOTICIA