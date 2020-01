Marlen Olivari se refirió al supuesto quiebre en la relación con Luciano Marocchino

La ex show woman descartó estar separada del italiano y aseguró que no volverá a aclarar asuntos personales.

Días atrás se rumoreaba que Marlen Olivari se encontraba separada hace meses con su pareja de más de once años Luciano Marocchino, pero ninguno de los dos se había referido a esto.

Esto quedó descartado ya que ambos participaron en la tercera edición en Chile de la Formula E, que se disputó en el parque O'Higgins, donde llegaron felices tomados de la mano, es más, Marlen se encargó de publicar fotos junto al italiano en el evento.

"Aquí estamos todos en Fórmula E, disfrutando junto a Luciano Marocchino", escribió en aquella oportunidad en una publicación.

Y luego la ex integrante de «Morandé con Compañía» si se refirió con mayor profundidad al supuesto quiebre en conversación con Las Últimas Noticias, donde aseguró que, "con Luciano nunca hemos terminado, en ningún momento".

"La gente cree lo que escucha y así ha sido siempre con parte de la prensa", agregó, para luego aclarar porque no habían pasado las fiestas de fin de año juntos.

"Luciano tiene mucho trabajo, tiene que estar viajando continuamente (...) No podemos hacernos cargo de todo lo que se dice siempre. Luciano me dice que no hay que andar aclarando cosas, cuando además siempre hemos llevado nuestra relación de forma muy tranquila con respecto a los medios", complementó.

Finalmente, la ex show woman sostuvo que no volverá aclarar asuntos personales. "Tenemos una linda familia y tenemos un hijo maravilloso. Desde ahora no voy a salir a aclarar más estas cosas, no corresponde", cerró.

