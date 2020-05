Marité Matus confirmó el fin de su relación sentimental con Daniel Valenzuela

A través de redes sociales la joven confirmó la noticia, tras ser asediada con preguntas al respecto.

Una de las noticias que más revuelo causó en la farándula chilena fue la relación entre María Teresa Matus y Daniel Valenzuela.

Marité y el comunicador demostraban su amor en redes sociales ya que viven lejos, la joven en Barcelona, España y el "Palomo" en Chile.

Y fue a través de este mismo medio de comunicación que la ex esposa de Arturo Vidal confirmó el quiebre sentimental.

Los seguidores de la ahora ex pareja notaron que estos mensajes cariñosos con el tiempo fueron desapareciendo, por lo que Matus fue asediada con preguntas al respecto.

"¿Ya no estás con Daniel?", "¿Ya no pasa nada con el Palomo?" le consultaron dos personas, a lo que Marité dijo, "le he respondido mil veces. Ya no estamos juntos".

Esta confirmación provocó que los usuarios y seguidores de María Teresa le enviaran mensajes de apoyo para enfrentar el triste momento.

PURANOTICIA