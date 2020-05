Mario Horton por «Historias de Cuarentena»: "Hay que ser 'chasquilla' en este proyecto"

Este lunes se produjo el debut del joven actor en la teleserie remota de Mega.

Este lunes, Mario Horton hizo su debut en la teleserie remota de Mega, «Historias de Cuarentena», quien junto a Francisca Walker interpreta a una pareja que recibe la noticia de que serán padres en medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

Y sobre este nuevo desafió actoral se refirió el artista con la web de la estación, "tiene un desafío super particular de no tener idea hacia donde va. Es la única vez que me ha tocado interpretar un rol donde no hay un guión, digamos hay un guión de la escena, pero no hay un material de background del personaje que en todas las teleseries te pasan", comenzó diciendo.

Luego agregó que hay dos capítulos grabados a la fecha, asegurando que van creando sobre la marcha, "es un proceso bien misterioso que generalmente en los otros proyectos uno tiene el espacio para hacer en la casa, y aquí lo vas haciendo a medidas que vas grabando", comentó.

Mario también reveló que ha tenido problemas con el internet en su hogar y que durante la primera vez que grabó no pudo seguir trabajando ya que se le cayó el servicio.

"Nosotros intervenimos un espacio para que se generara el aspecto de un living de un departamento que corresponde a la clase social, y a la narración de los personajes. Hay que ser medio 'chasquilla' en este proyecto", complementó.

"Esto es ficción que quede claro, y hay un proceso de escritura de guión bien minucioso y bien responsable, junto con lo conservador de la realidad", cerró.

