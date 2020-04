María Luisa Godoy por despidos de Hugo Valencia y Chiqui Aguayo: "Duelen todas las salidas"

La animadora de «Buenos días a todos» por primera vez se refirió a la desvinculación de los ex panelistas del matinal.

La animadora de «Buenos días a todos» de TVN, María Luisa Godoy, conversó con Jordi Castell donde se refirió a la sorpresiva salida de Hugo Valencia y Daniela 'Chiqui' Aguayo del matinal del canal estatal.

"Duelen todas las salidas, de cada uno de los compañeros. Hay un montón de cosas que no me atrevo a decir porque es en el ámbito de lo privado que yo he hablado con ella (Chiqui) y no quiero romper códigos. Lo que ella diga públicamente es con lo que yo me quiero quedar", dijo la también conductora del Festival de Viña.

A pesar de la abrupta salida de sus ahora ex compañeros, la comunicadora asegura la comediante, "lo veía venir, todos sabemos que TVN está en una crisis económica súper importante", comentó, para luego referirse al fuero maternal que Aguayo aseguró que no hubo.

"Ella está viendo cómo va a ser su salida. Todo tiene que ser en el ámbito legal y eso va a ser así, no me cabe la menor duda. Ella está en conversaciones y tiene que ver cómo se llega a los acuerdos respectivos", agregó.

Finalmente, María Luisa Godoy manifestó que todo el equipo del matinal extrañará a 'Chiqui' Aguayo y Hugo Valencia.

PURANOTICIA