María Luisa Godoy contó la razón por la que dejó el teletrabajo y regresó a TVN

Luego de siete semanas en su hogar, la conductora de «Buenos días a todos» retornó al canal estatal.

María Luisa Godoy dejó el teletrabajo y regresó a TVN para retomar sus labores en «Buenos días a todos» tras estar siete semanas en su hogar.

El retorno al matinal se produjo bajo estrictas medidas sanitarias, la principal es que no está en el mismo estudio que sus compañeros.

"Me instalaron un mini set de TV, tipo cápsula, donde sólo hay un productor, con un traje que lo cubre entero y mascarilla. Nadie más porque hay una cámara fija o uso un celular. Está al lado de mi camarín donde fue una persona a maquillarme, también con guantes, mascarilla y protector", comenzó detallando a Las Últimas Noticias.

Sobre el motivo de su regreso, la comunicadora reveló que decidió esto por comodidad y para asegurar una comunicación más fluida.

"Profesionalmente agradezco estar ahí de nuevo porque estamos todos los días hablando de la peor pandemia de los últimos 100 años y estar ahí me permite más interacción en las conversaciones, hablar claro y sin complicaciones", expresó.

"Desde mi casa no tenía muchas opciones para contrapreguntar a alguien y debía esperar que me dieran los pases para hablar y no interrumpir. Así que nos pareció relevante que yo volviera", agregó la conductora.

Bajo ese contexto, la productora ejecutiva del espacio matinal, Pamela Díaz, manifestó que, "las medidas son una necesidad y las iremos evaluando con los días si se aumentan o relajan un poco. Pero los cuidados no son sólo con ella. Los movileros, que son los que más se exponen, después de dos semanas de trabajo se van dos a hacer cuarentena".

Además, señaló que el estudio al ser grande se puede asegurar mantener la distancia a dos metros entre personas.

"Allí nadie está con overol, pero sí los camarógrafos con mascarillas y guantes, y hay dispensadores de alcohol gel", cerró Díaz.

