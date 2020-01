María Luisa Godoy confirmó que está embarazada: "Vamos a ser tres en Viña 2020"

La profesional reveló la información en la despedida que le hicieron en el matinal «Buenos días a todos».

Este viernes, María Luisa Godoy tuvo una emotiva despedida del matinal «Buenos días a todos» ya que se irá de vacaciones para luego abocarse a su labor como animadora del Festival de Viña.

Como una de las sorpresas que le tenían a la profesional, sus tres hijas aparecieron en el estudio y le entregaron de regalo un peluche de una estrela y tres baberos, lo que llevó a María Luisa a revelar detalles sobre su nuevo embarazo.

"No lo había querido decir porque tengo muy poquito y hay mucha gente que me lo está preguntando. Se ha filtrado en algunos medios, y sí es verdad estoy embarazada", sostuvo.

Sin embargo aclaró que no tiene tres meses como se había informado. "No tengo tres meses como salió en la prensa, no tengo ni dos meses, pero si ustedes me traen ese precioso regalo no puedo resistirme", le dijo a sus hijas.

"Vamos a ser tres en el escenario si dios quiere, así que envíenme todas las buenas vibras. Me da un poquito de nervios todavía pero gracias a todos por preocuparse. Estoy muy contenta", terminó diciendo.

