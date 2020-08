María Gracia Omegna confesó que Gonzalo Valenzuela le pidió matrimonio hace dos años

La destacada actriz contó por qué aún no se han casado, asegurando que la propuesta "fue hermosa".

Martín Cárcamo entrevistó a María Gracia Omegna en el programa «Almorzando con el rubio» que el animador transmite vía Instagram, donde se refirió a su relación con Gonzalo Valenzuela.

En la ocasión, el rostro de Canal 13 le consultó a la destacada actríz si creía en el matrimonio a lo que ella respondió.

"Encuentro lindo el rito. Sí sucede...bien. Si es que con mi compañero creemos que es necesario dar ese paso, genial, pero hoy día yo ya estoy casada, convivo, tengo familia, para mí eso es un matrimonio", partió diciendo.

"Estoy comprometida absolutamente, entonces lo otro es un rito para sellar algo, pero no me motiva ni es algo que me gustaría hacer", complementó.

Y en medio de la conversación, la protagonista de «Martín Rivas», «Papá a la deriva» y «Sres. Papis» sorprendió al confesar que Gonzalo Valenzuela hace un par de años le pidió matrimonio.

"Fue hermoso y no hemos tenido la necesidad de concretarlo. Somos más despelotados nosotros", aseguró, provocando que Cárcamo quisiera ahondar más en el tema.

"Fue muy bonito y bacán, genial y como que (respondió) 'obvio que sí'. Pero fue como un espacio como simbólico entre los dos, hermoso, sellar un encuentro, estar juntos. Ahí decidimos tener familia".

"Pero de ahí al hecho como concreto de hacer la ceremonia, todavía no ha sido necesario. Ya estamos, para nosotros", aseveró.

Finalmente, María Gracia sostuvo que la propuesta ocurrió hace por lo menos dos años atrás y que no han vuelto a hablar del tema, "quizás está herido conmigo" bromeó entre risas.

