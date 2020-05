Marcelo Marocchino suspendió su matrimonio pero advierte que se casa "sí o sí"

El italiano sorprendió a Magui Benet en la gala del Festival de Viña 2018, lugar donde le pidió la mano.

Uno de los hitos que marcó la gala del Festival de Viña del 2018 fue cuando Marcelo Marocchino sorprendió a todos y le pidió matrimonio a su novia Magui Benet.

La ceremonia estaba agendada para junio de este año en Italia, uno de los paises más golpeados por la pandemia del Covid-19, por esto mismo es que la boda se tuvo que suspender, algo que confirmó el propio participante de «MasterChef Celebrity».

En entrevista con el programa «Al otro lado», conducido por Nataly Chilet, el italiano reveló que, "este año teníamos todo reservado para junio, porque nos casamos en Italia, pero no se puede no más. Hay que postergarlo unos meses, porque lamentablemente en la fecha de junio no nos dieron disponibilidad por todo lo que pasó", inició su relato.

"Teníamos todo organizado para lo que era el 13 de junio y lamentablemente tuvimos que correr un poco la fecha. Pero nos vamos a casar sí o sí. La pedida de matrimonio se puede hacer un mes antes o dos años, no hay un tiempo", agregó el ex chico reality.

Según Marocchino, la nueva fecha del matrimonio podría ser septiembre o derechamente suspenderlo por un año, pero la ceremonia se realizará en Italia.

