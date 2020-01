Marcela Vacarezza tildó de "fascismo" nuevo llamado a boicotear la PSU

A través de Twitter, la ex integrante de «Buenos días a todos» descargó su molestia con el llamado que hizo la ACES.

Nuevamente Marcela Vacarezza descargó su furia contra la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) tras su llamado a movilizaciones durante la rendición en nuevas fechas de la PSU los días 27 y 28 de enero.

"El llamado es a las asambleas territoriales, a los estudiantes universitarios también a los secundarios a que no podemos estar nunca más solos. A que este 27 y 28 de enero la solidaridad, el apañe mutuo y las ganas de cambiar esta sociedad tienen que ir primero y nos vamos a estar manifestando estos dos días", aseguró Víctor Chanfreau, vocero de la ACES.

Ante esto la ex integrante de «Buenos días a todos» escribió, "parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU", inició escribiendo en su tuit.

"Si esto no es facismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es", cerró la esposa de Rafael Araneda.

Cabe señalar que durante la rendición de la PSU en las fechas originales, la comunicadora escribió una seguidilla de mensajes en Twitter, donde señaló que, "o no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa".

Luego aseguró que debido a las funas y a la violencia "nos fuimos a la mierda. Y perdón por la palabra, pero estoy triste", aseguró en aquella oportunidad.

ACES confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU. Si esto no es facismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 21, 2020

PURANOTICIA