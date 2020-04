Marcela Vacarezza se refirió al posible retorno de Rafael Araneda tras meses en EE.UU.

La esposa del comunicador aseguró que "no es tan fácil" el regreso a Chile de Rafa por el tema de los vuelos.

Rafael Araneda hace meses se encuentra radicado en Estados Unidos, ya que anima el reality «Enamorándonos» de la cadena UniMás.

La pandemia del Covid-19 pilló al comunicador en el país norteamericano y no ha podido regresar a Chile ya que se han cerrado fronteras y ha tenido que cumplir compromisos laborales.

"Yo me quedé encerrado por una decisión de la empresa pero también personal. Yo no saco nada con viajar a Chile, incluso me pude haber ido en un avión de carga, pero expongo a mi madre que tiene 92 años, expongo a mi mujer que tiene hace tiempo un problema de defensas", expresó Rafa semanas atrás.

Pero según Marcela Vacarezza, esposa del profesional, esto podría cambiar los próximos días, en especial luego del 2 de mayo tras cumplir un compromiso laboral.

"Tiene que grabar un programa el 2 de mayo y ahí se viene. Pero hay que ver si hay vuelos. No es tan fácil", explicó la psicóloga y ex panelista de «Buenos días a todos».

Araneda por su parte también se refirió a esto tras una consulta de una seguidora a través de redes sociales.

"Se cerraron las fronteras y hay palabras empeñadas que siempre se deben respetar. Por lo general eso es primero que el dinero", cerró.

PURANOTICIA