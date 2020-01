Marcela Vacarezza se descargó con todo por suspensión de PSU: "Nos fuimos a la mie..."

La ex panelista de «Buenos días a todos» hizo una fuerte crítica y aseguró estar "triste" por la situación que se ha vivido durante estos días.

Este martes, el Consejo de Rectores suspendió la PSU de Historia a nivel nacional debido a la filtración de esta en redes sociales, y además, desde el lunes diversas sedes de rendición han sido víctimas de funas.

Sobre esta decisión y por todo lo que ha pasado durante estos días, Marcela Vacarezza descargó toda su furia en redes sociales.

"O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese 'estallido social' y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese 'pueblo' que se supone que tanto quieren", publicó en un primer tuit.

En el siguiente, la ex panelista de «Buenos días a todos» apuntó a los políticos. "Una izquierda sin líderes, un gobierno sin timón...No hay diálogo, no hay acuerdos, no se QUIERE buscar el entendimiento. Nos fuimos a la mierda. Y perdón por la palabra, pero estoy triste", escribió.

Finalmente, en otro mensaje en su cuenta de Twitter, la comunicadora señaló que bloqueará a quienes insultan. "Y vamos bloqueando no más. Porque si no piensas como el otro eres 'tonta', 'estúpida', 'no entiendes la realidad, vives en una burbuja', 'NO tienes DERECHO a opinar', 'ándate a vivir a otro lado', etc, etc. Triste", cerró.

