Marcela Vacarezza no descarta irse a vivir a Miami para acompañar a Rafael Araneda

La ex panelista de «Buenos días a todos» recordó que desde febrero su esposo no pisa suelo nacional.

Este jueves, Martín Cárcamo tuvo como invitada a su programa «Almorzando con el rubio» a Marcela Vacarezza, quien se refirió al hecho de estar en confinamiento alejada de su marido Rafael Araneda.

La comunicadora que este viernes cumplirá 50 años asegura estar "increíble", ya que ha armado un mini gimnasio en casa para ejercitarse durante el encierro, además de compartir con sus hijos.

Producto de la pandemia del Covid-19, la ex panelista de «Buenos días a todos», indicó que la fiesta de celebración de su cumpleaños se suspendió.

"Era para tirar la casa por la ventana, siempre me celebro es como la fiesta del año, es súper entretenido lo pasamos bien, Rafael siempre me tiene una sorpresa", dijo.

Sobre su esposo, Marcela recordó que se mantiene en Estados Unidos, "Rafael vive allá en Miami y se quedó desde febrero y han pasado ya dos meses y medio que no nos vemos", contó.

En la parte laboral, Vacarezza confesó que le gustaría volver a trabajar en un matinal, "siento que están aburridos los matinales, es como una cadena nacional de lo mismo, entonces veo noticias es otra cosa a mí me encantaban, pero no me gusta el tono que han agarrado (..) Creo que se han convertido en lo que requieren que se hayan convertido, pero están los justos y necesarios", dijo, según recoge Página7.

Pero luego sorprendió reconociendo que no descarta irse a vivir a Estados Unidos junto a Rafael, pero primero hay temas con sus hijos que hay que resolver.

"Estamos viendo con quién las dejamos, pero uno un poco es madre pero cuesta soltar, hay mucho cabro que a los 18 años se va de región a Santiago, pero cuesta", sostuvo, para luego agregar que irse a vivir a Miami por el trabajo de su esposo, "hay que hacerlo, corresponde".

Finalmente, Marcela confirmó que la próxima semana estaría arribando a Chile el animador, luego de cumplir sus compromisos laborales.

PURANOTICIA