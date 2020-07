Marcela Vacarezza deja Chile para acompañar a Rafa Araneda en Estados Unidos

La comunicadora sorprendió al anunciar que deja Chile con gran parte de su familia.

Marcela Vacarezza fue entrevistada por el periodista Hugo Valencia en el programa «Un Café con Hugo», donde se refirió a sus planes junto a su esposo Rafael Araneda.

Sobre sus proyectos más próximos, la comunicadora sorprendió al anunciar que decidió acompañar a 'Rafa' en Estados Unidos, con casi toda su familia.

"El Rafa tiene que volver ahora, a finales de julio, principios de agosto y lo vamos a acompañar harto tiempo. Las clases se pueden hacer online, entonces para qué lo vamos a dejar solo. La mayor prefiere quedarse acá porque entró a la Universidad, pero el resto nos vamos a ir. El tema es que es una lata dejarlo solo allá, teniendo la oportunidad, teniendo todas las maneras de que los niños sigan en el colegio", comenzó explicando.

Luego complementó diciendo que, "mi idea era a final de año, o enero, febrero del otro año, pero no están yendo a clases, estamos encerrados, Rafael se va. De hecho él vivía en un departamento y se le acaba el contrato el 30 de agosto, y como estaba esta idea de irnos el otro año, tenía que cambiarse a un lugar más grande... y acompañarlo".

Sobre los primeros días de confinamiento, la ex panelista de «Buenos días a todos» confesó que lo pasó mal ya que estaba sola con sus hijos, mientras Araneda continuaba en Miami.

"Se pasa mal porque a todos nos pasó que no sabíamos cómo íbamos a reaccionar frente al encierro. Uno tiene muchos privilegios, pero pasan cosas psicológicas, entonces, al principio eran más peleas, las clases online, que entendieran el sistema, además no estaba Rafael... entonces en todo ese ajuste yo estaba sola. Me faltó estar con alguien que también fuera el brujo de la casa, alguien en quien apoyarse", sostuvo.

