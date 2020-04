Mane Swett se llenó de críticas por enseñarle a conducir a su hijo menor de edad

La actriz fue tildada por algunos usuarios de redes sociales como "irresponsable" tras publicar un video con la acción.

La actriz María Elena Swett está en el ojo del huracán luego de publicar en su cuenta de Instagram un particular video junto a su hijo de ocho años.

La protagonista de «100 días para enamorarse» en el registro aparece enseñándole a manejar a su retoño, lo que provocó una ola de críticas contra la artista.

"Como cuando le enseñas a tu hijo a conducir por primera vez: NO HAY TIEMPO QUE PERDER MAMÁ!!", escribió Mane.

"Cuídense Mucho! Y agárrense fuerte de los que tienen cerca. Le mando Amor", agregó Swett en su publicación.

Las críticas no se demoraron en aparecer y algunos tildaron a la actriz como "irresponsable" al ir grabándose con el pequeño en sus piernas.

"Me pareces súper simpática y todo, pero no puedes subir un video con un menor de edad adelante y más encima en el volante, se que estas manejando tú, pero vas mas preocupada del celular. En fin me parece un muy mal ejemplo, yo que tú eliminaría el video", fue uno de los comentarios.

"Primera lección siempre, es el uso del cinturón...y nada de celular", escribió otra persona.

MIRA ACÁ EL REGISTRO:

