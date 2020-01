Maly Jorquiera renovó su contrato y seguirá siendo parte de «Sigamos de largo»

A pesar de haberse despedido el 31 de diciembre, la comediante renovó su vínculo con Canal 13.

El 31 de diciembre pasado, Maly Jorquiera sorprendió al despedirse de Canal 13 ya que su contrato vencía el mismo día que terminaba el año.

Pero luego de recibir la propuesta de la señal de continuar junto a ellos y en especial en el programa «Sigamos de largo», la comediante tomó una decisión.

Y es que Jorquiera renovó su contrato con el canal privado por todo el 2020, por lo que seguirá compartiendo la conducción del programa nocturno junto a Sergio Lagos y Francisca García-Huidobro, según indica La Tercera.

"Que la Fran vuelva después de Viña, o cuando pueda, pero con todo, porque este programa somos los tres o somos los tres. El complemento que formamos es lo que lo vuelve bonito", señaló la ex «Milf» al citado medio.

Sobre su regreso al programa, la pareja de Sergio Freire sostuvo que, "estoy muy 'carpe diem', en vivir el día a día. Para mí es importante trabajar en algo que me guste y el programa me gusta más desde que llegó Sergio Lagos, fue un antes y un después. Además, yo no trabajo en individualidades, trabajo en equipo y todos somos una pieza indispensable".

