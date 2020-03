Magdalena Müller lamentó episodios de discriminación que ha vivido en teleseries

Joven actriz confesó que nunca le han dado un personaje de clase alta "porque tengo el pelo café, los ojos cafés y no soy lo suficientemente delgada".

La discriminación al interior de las producciones dramáticas chilenas fue uno de los grandes temas abordados por los participantes de un nuevo capítulo de «La divina comida», de CHV, que tuvo como protagonistas a la actriz Amparo Noguera, al senador Guido Girardi, al periodista Nicolás Copano y a la también actriz Magdalena Müller.

Fue justamente esta última quien se refirió a diversos casos discriminatorios al interior de las teleseries chilenas, los que incluso le han afectado en lo personal.

"En (la teleserie) «Somos los Carmona». no me pusieron un número de peso, para ser súper honesta. La historia era como la de los Beverly Ricos, una familia el campo que llegaba a la ciudad y se hacían millonarios", comenzó indicando la joven actriz con experiencia en producciones de Mega y TVN.

"El prejuicio es que los pobres son guatones; los ricos son bonitos, flacos...", acotó el senador Girardi.

"Por ejemplo, a mí nunca me han dado un personaje de clase alta, simplemente porque tengo el pelo café, los ojos cafés y no soy lo suficientemente delgada", confesó Müller, causando la impresión del resto de los participantes.

"¡¿Qué?! Es tan estúpida la televisión", reaccionó Copano.

Por último, la joven actriz reveló que "a mí muchas veces me han dicho que baje de peso. He tenido conversaciones con jefes que me han dicho: 'Magda, tres kilitos menos'".

