Luis Gnecco disparó contra la televisión chilena. “Es una gran mie...”

El actor apuntó duramente a los productores, señalando que se está haciendo TV de museo.

En una entrevista con la revista Wikén, el actor nacional Luis Gnecco realizó fuertes críticas hacia la televisión criolla y sus productores.

El actor sostuvo "Mientras más veo televisión chilena, más me convenzo de que es una gran mierda. No es mala, es pésima, y no es culpa de la gente que hace ficción, es culpa de un sistema de producción, un sistema ejecutivo".

"La ignorancia de los ejecutivos de televisión en Chile es dramática, estamos haciendo una televisión de museo, de hace 40 años, y habiendo gente muy valiosa, muy talentosa, que hace las cosas con mucho cariño", señaló.

Gnecco también tuvo palabras para su último trabajo en Canal 13, la pausada «La Torre de Mabel», la cual fue detenida debido a la pandemia del coronavirus, aunque Gnecco señaló que desde la estación televisiva querían continuar con el rodaje.

PURANOTICIA