Luis Dimas sorprendió anunciando que podría ser parte del Festival de Viña

El "Rey del twist" luego de sufrir un infarto al corazón en octubre del año pasado prepara una gira nacional.

A principios de octubre del año pasado, el cantante nacional Luis Dimas tuvo que ser internado de urgencia en clínica Reñaca luego de sufrir un infarto que lo tuvo complicado de salud, pero esto ya es pasado y el artista se prepara para lo que será el 2020.

Y el "Rey del twist" realizará una gira por Chile de la cual se refirió en «Mucho gusto», además de contar detalles de su hospitalización.

"Estuve 27 días en cama, bien complicado. Pero afortunadamente, estoy bien, en la lucha, para hacer los shows", comenzó relatando.

Luego reconoció que cambió sus hábitos tras sufrir el infarto. "Yo creo que ahora llevo una vida muy sana, porque era muy trabajólico. Uno tiene una serie de cosas, pero siempre está pensando en el mañana, el vicio de los trabajólicos", agregó.

"Dios es muy justo, me tiró de la oreja y me dijo que no trabajara tanto. Estoy bien, calmado. Tuve susto, me asusté un poco, pero tuve suerte", aseguró.

Sobre su gira, el cantante manifestó estar contento y agredeció a la gente, ya que con 60 años de carrera, aún se siente querido, "gracias por mantenerme, por quererme".

También reveló que prepara un libro autobiográfico y un álbum llamado «Golden Hits» que incluirá siete canciones clásica de su repertorio y otras de Sammy David Jr y Frank Sinata, entre otros.

Pero el intérprete de «Caprichito», «Me recordarás» y «Llevame volando a la luna" dio a conocer una noticia sorprendente, el músico podría ser parte del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

"Han habido conversaciones para ser jurado del Festival de Viña del Mar, pero nada confirmado. Sé que no está cerrado, así que todo puede pasar", confesó.

Finalmente, el porteño de 77 años sostuvo que luego de finalizar todos sus proyectos, pretende viajar a Canadá en julio para ver a sus hijos y nietos.

