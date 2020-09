Lucho Jara y polémica de Viñuela en matinal: "Me golpeó en lo emocional"

El cantante que ahora está alejado de «Mucho Gusto» de Mega analizó el caso protagonizado por Viñuela quien le cortó el pelo a un camarógrafo.

Luis Jara por primera vez se refirió a la polémica que protagonizó José Miguel Viñuela en el matinal «Mucho Gusto» de Mega, luego de que le cortara el pelo en vivo y sin consentimiento a un camarógrafo.

El cantante que se encuentra fuera de pantalla se sinceró en diálogo con La Tercera, donde reconoció que "ese infortunio me dolió mucho".

"Todo lo que sucedió con respecto a ese caso me golpeó en lo emocional, porque detrás de todo lo que sucedió hay personas con nombre y apellido con quienes tengo una conexión, una conexión individual", partió diciendo.

En ese contexto, el comunicador agregó que el episodio, "no debió haber pasado (...) Yo creo que nadie quería que eso pasara, que fue claramente una situación que se escapó de las manos, que siento que le golpeó muy fuerte a José Miguel, que también afectó a José Miranda, que le pegó muy fuerte al programa".

Pero para 'Lucho' todos deberían aprender la lección. "Tiene que construir desde lo bueno y desde lo malo, desde el perdón, de volver a empezar".

Finalmente, el ex conductor de «Vértigo» expresó. "No voy a dar más opiniones porque no quiero seguir amplificando una situación tan dolorosa (...) Me parece que no ha pasado mucho tiempo y lo que yo hubiera hecho o lo que no hubiere hecho no es relevante al pasar el tiempo, no tiene importancia para mí y me lo voy a reservar", cerró Jara.

