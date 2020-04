Los fuertes relatos que denuncian los presuntos abusos sexuales del fotógrafo de las estrellas de la música chilena

Carlos Müller es investigado por eventuales delitos sexuales, estos son los impactantes relatos de sus víctimas.

Fue en las redes sociales en donde apareció una serie de relatos que denunciaban una serie de abusos y acosos que habría hecho el fotógrafo Carlos Müller.

Precisamente el sábado 11 de abril en la cuenta @funacarlosmuller en Instagram una serie de testimonios de variados hombres relataban hechos acontecidos hace varios años atrás cuando las víctimas eran menores de edad, entre los denunciantes figuraban jóvenes que con el tiempo se desenvolvieron en diversas actividades, como cantantes, músicos, youtubers, comunicadores audiovisuales o participantes de programas de TV.

EL FOTOGRAFO DE LAS ESTRELLAS

Carlos Müller, es un profesional dedicado al área de la música, el más reputado de ese rubro en el país dice La Tercera en el cuerpo de Reportajes de este domingo y que ha trabajado con algunos de los artistas más estelares del circuito, como Los Tres, Los Bunkers, Los Jaivas, Manuel García, Francisca Valenzuela, Gepe, Santaferia y Joe Vasconcellos. Además, era el fotógrafo oficial del festival Lollapalooza Chile desde su origen en 2011.

Carlos Müller Cáceres es el menor de seis hermanos, nació en la comuna de San Pedro de la Paz y se dedicó a la fotografía de forma autodidacta, cuando en la enseñanza media empezó a capturar imágenes de las bandas que pasaban por el Colegio Salesianos de Concepción, donde estudiaba. Aunque ingresó a la Universidad del Bio Bío a cursar Ingeniería Electrónica, durante los fines de semana seguía perfilando su hobby, esta vez de manera más formal, ya que colaboraba con el diario Crónica. Ahí descubrió que lo que más le apasionaba era retratar a músicos en su hábitat, en los conciertos.

FISCALÍA CENTRO NORTE INICIA INVESTIGACIÓN

Fue tal el revuelo de la publicación en redes sociales que los mismos músicos con los cuáles se vinculo el fotógrafo salieron en apoyo a las víctimas condenando el accionar de Müller.

Al mismo y debido a que los hechos habrían ocurrido con los denunciantes eran menores de edad la Fiscalía Centro Norte actuó de oficio y abrió el pasado viernes 17 una investigación para indagar el caso, tal como sucedió en 2018 con las revelaciones contra el director de televisión Herval Abreu.

EL IMPACTANTE RELATO DE LAS VÍCTIMAS

La Tercera logró conversar con una serie de denunciantes y víctimas de este profesional de la fotografía, uno de ellos es Dani Ride, cantante chileno de pop, youtuber y quien participó en el programa Yingo en 2011. Originario de Pudahuel, hoy tiene 29 años. Su experiencia es una de las más antiguas y está fechada en 2008.

"Yo tenía 17 cuando él me empezó a hablar por Messenger. Iba en cuarto medio. En ese tiempo existían unas páginas de Fotolog que se dedicaban a subir fotos de chicos y chicas que fueran bonitos o tuvieran algo en particular, entonces, me subieron ahí, pusieron mi messenger y así fue como lo consiguió. Me dijo que me encontró guapo y me agregó. Yo no supe cómo reaccionar, pero yo quería encontrar gente con quien hablar, en ese entonces estaba muy depresivo, me habían abusado, un doctor a los 16 años. Yo me dedicaba a la música cristiana en ese entonces. Yo le contaba esas cosas, también que me daba miedo tener relaciones sexuales con mi novia, pero él me decía que tenía que asumir que era homosexual".

"Hasta ese momento yo sentía que era heterosexual, estaba pololeando, estaba enamorado y él siempre me insinuaba cosas: que terminara con mi polola, que yo era obviamente gay. Siempre intentaba hacerme sentir gay".

"Era fácil manipular a un niño. La relación online duró aproximadamente un año tres meses, tenía mi confianza ganada, aún así yo tenía nervio de ir solo a su departamento. Me ofreció fotos gratis, me dijo que por 'la buena onda', por mis atados familiares. Yo lo admiraba mucho. Un día fui a su departamento. Me dijo que fuera solo".

FOTO RIDE SACADA POR CARLOS MÜLLER

"En total me debe haber sacado como 30 fotos, luego me dijo 'relájate', me agarraba de la cintura, me acuerdo que me puso la mano en el bolsillo de atrás del pantalón, yo me sentía muy intimidado. Me dijo que me pusiera una vestimenta sugerente, yo le dije que no, que era un cantante cristiano, era imposible que me lo pusiera. Me acuerdo que se enojó. El segundo beso que me dio se lo respondí, yo estaba muy confundido, todo el tiempo pensando '¿será que no quiero?, pero es mi primer beso homosexual'. Luego me dice 'para que te relajes más, vamos a mi pieza que está el computador, te muestro cómo van las fotos, y después de eso seguimos sacando fotos'. Fui a su pieza, me preguntó si quería ver fotos de otras personas, pero le dije que no. En eso, me vuelve a robar un beso y de nuevo se lo respondo, por las mismas razones que la vez anterior. El me hizo sexo oral, me vino la culpa, agarré mi chaqueta y me fui al baño. Lloré mucho, él me decía 'tranquilo, ahora te toca a ti', y yo lloraba más. Entonces, salí corriendo".

El hoy cantante cuenta además que se topo con el fotógrafo años más tarde, se acuerda que fue el año 2017, fue invitado en su rol de influencer a la premiere en el Movistar Arena de Séptimo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil dedicado a Soda Stereo. En el cóctel, según recuerda, Müller, quien también estaba cubriendo la cita, se le acercó y le dijo: "tú me debes algo".

"Yo le respondí: '¿qué te pasa? eres un desubicado de mierda, no me puedes decir eso acá'. Luego de mi respuesta se hizo el simpático, incluso me dijo 'volvamos a hacer las fotos'. En esa oportunidad, Carlos me sacó fotos, me las envió por Instagram y me dijo que lo etiquetara. No las subí y lo bloqueé".

FOTO ACTUAL DANI RIDE

El relato de otros denunciantes aparece en forma completa en el reportaje elaborado por el diario La Tercera de este domingo. (Ver texto y reportaje completo aquí).

PURANOTICIA