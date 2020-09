Loreto Aravena disfruta de la nieve junto a su hija de 5 años en La Parva

"Día de felicidad máxima y sensación de libertad", dijo la actriz, a través de una imagen que compartió en su cuenta en Instagram.

Apenas se abrió la temporada de nieve, la actriz Loreto Aravena fue la primera que comenzó a disfrutar de uno de sus deportes favoritos: el ski. Y lo hizo en La Parva, hasta donde llegó junto a su hijita Ema (de 5 años), quien está aprendiendo a esquiar, tal como lo hace su mamá.

Unas imágenes que acompañaron la siguiente frase: "Día de felicidad máxima y sensación de libertad!!! En la nieveeeeeeeeeeeee @skilaparva @daleteamchile Agradecida de la vida! 🥰🥰 Y mi Ema aprendiendo a esquiar!! #mamáchocha #tiachocha #LoveEma #montaña #gratitud #conmascarilla".

Quienes la siguen, en general le enviaron los mejores comentarios en IG, donde entre otras frases le dijeron: "Seca te pasate, yo me crié en la nieve la amo 😍 ahora vivo en la playa y no me gusta mucho", "Loreto se toma las noches con dos nocturnas muy buenas .No inporta que esten repetidas .Son todos grandes actores muy buenos elencos .Espero que pronto vuelva a trabajar", "Que rico respirar aire puro y sentirse libre mis cariños para ti y ema", "No hay caso contigo. Hasta con esa ropa (abrigadora pero no linda) te ves mina. Tu lo embelleces todo Por eso me encantas".

Actualmente, la actriz de 37 años está en pantalla por partida doble, en reposiciones televisivas: en la serie en clave de comedia "Soltera Otra Vez", en Canal 13, donde interpreta a la coqueta "Susy", y también en la misma estación en la serie nocturna de suspenso "Pacto de Sangre", donde encarna a la atribulada psicóloga "Josefa".

