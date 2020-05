Loreto Aravena confirmó que tras casi 12 años fue desvinculada de Canal 13

La actriz arribó al ex canal católico para interpretar a Claudia Herera en la exitosa serie «Los 80».

Luego tuvo diversos roles en las producciones de la señal como en «Soltera otra vez», «Chipe Libre», Preciosas», «Pacto de Sangre» y «Amor a la Catalán» donde hizo su última aparición.

Pero su contrato con la estación privada terminó en diciembre, algo que reveló en conversación vía Instagram Live con el ex Intendente Metropolitano, Claudio Orrego.

"Yo estuve 11 años siendo parte de un elenco estable en Canal 13, pero me desvincularon en diciembre del año pasado. Desde ahí que no he querido tomar nada que me dé tanta estabilidad, porque quiero más tiempo", manifestó según recoge Glamorama.

"Bueno, pero eso fue una decisión que tomé en octubre o noviembre del año pasado y coincidió con esta cuarentena. Así que nada, no ha sido tan terrible estar sin pega. Estaba preparada. Pero ya ahora comienza la preocupación", agregó la artista de 36 años.

Finalmente, Loreto señaló que el presente para los actores es complicado ya que "los teatros están cerrados, no hay pega(...)la mayoría de las grabaciones están detenidas, de las teleseries, de las series, se cayeron muchas películas". Además, se sabe que "la mayoría no cuenta con tratos estables. No somos elencos estables".

