Lorenza Izzo recordó su rol en película con DiCaprio y Pitt: "Me siento súper afortunada"

La actriz nacional realizó un contacto con el programa «Abrazo de gol» del CDF donde revivió su experiencia en «Once Upon a Time in Hollywood» de Quentin Tarantino.

La actriz nacional Lorenza Izzo se refirió a su reciente participación en la película «Once Upon a Time in Hollywood», dirigida por el reconocido Quentin Tarantino.

En la cinta, la artista personificó a la esposa del personaje interpretado por Leonardo DiCaprio cuyo doble de acción era interpretado por Brad Pitt, quien ganó un premio Oscar por su papel.

"Tremenda oportunidad que tuve (...) Debí aterrizar un poco después de esa experiencia, que hasta el día de hoy como que no me la creo que en verdad pasó (...) El proceso de carrera actoral es largo, nunca se sabe qué puede pasar y me siento súper afortunada", sostuvo en «Abrazo de gol» del CDF.

Lorenza confesó que al principio de las grabaciones "estaba súper nerviosa", pero que luego se acostumbró y se llevó muy bien con las dos estrellas de Hollywood, "lo pasé muy bien", aseguró.

También la actriz se refirió a una foto que circuló mientras se grababa la producción en donde aparece junto a Tarantino. "Ahí estábamos conversando, muertos de la risa, de «Cómo entrenar a tu dragón».

"Quentin es muy bueno para la conversa y muy bueno para la talla, se mata de la risa y tiene un gusto fenomenal en películas. Cada año hace una lista con las películas que más le han gustado, y «Cómo entrenar a tu dragón» fue una de ellas", recordó.

"Estábamos haciendo el montaje de la escena de la llegada del aeropuerto y la subida al auto. Estuvimos todo el día en la carretera, que cerraron no sé cuántos kilómetros -la carretera principal de Los Ángeles-. Y pasé todo el día en el auto con Leo DiCaprio y Brad Pitt, algo piola", agregó entre risas.

Cabe señalar que la artista nacional avecindada en Estados Unidos se prepara para el estreno de la serie «Penny Dreadful: City of angels», la que se debutará este domingo 26.

