"Llegamos a un límite": Periodistas del matinal de TVN acusaron sobrecarga laboral

Siete profesionales firmaron un carta que fue enviada al Director de Producción, José Edwards, pidiendo una mejor organización en sus turnos.

Periodistas del matinal «Buenos días a todos» de TVN reclamaron por una sobrecarga laboral, la que se habría producido por los cambios que generó en los canales de televisión la pandemia.

Siete profesionales del espacio, Alejandra Hirmas, Daniela Muñoz, Danilo Villegas, Jocelyn Escárate, Tania Mardones, Tomás Cancino y Yiro Gatica, a través de una carta enviada al Director de Producción, José Edwards, pidieron una mejor organización en sus turnos.

"Si bien estas situaciones nos han afectado personalmente a todos de diferentes formas, siempre hemos demostrado el compromiso que tenemos con el programa, pero sentimos que hemos llegado a un punto límite en el que hay ciertas cosas que no podemos seguir tolerando como trabajadores", comenzaron escribieron los periodistas en la misiva dada a conocer por Fotech.

"Con fecha 27 de febrero de 2020, nuestro Editor General, Christián Herren, nos envió un correo con los turnos de fines de semana de periodistas para todo el año 2020. Si bien, en abril existió la desvinculación de dos miembros de nuestro equipo de periodistas y sabíamos que estos turnos podrían sufrir modificaciones, lo que ha pasado durante la pandemia es que estos turnos que fueron enviados formalmente por correo electrónico no se han respetado", agregaron.

Bajo ese contexto solicitan que "se realizara un listado con los turnos de fin de semana, para poder organizarnos de mejor forma y programarnos en el caso de tener que ir a trabajar. No queremos que siga sucediendo que se nos avise un día antes o, incluso, el mismo día que tenemos que dejar nuestro fin de semana de descanso para ir al canal".

"Nos gustaría que el descanso sea respetado y que no se les pidan tareas extras a las personas que no están de turno. No puede ser que esté pasando lo que ocurre ahora, que todos nos sentimos irresponsables o culpables si es que no estamos todo el día conectados y pegados al celular. Creemos que eso no es correcto porque todos merecemos descansar como corresponde", complementaron los profesionales.

Además, hicieron un llamado de atención "respecto a lo que, consideramos, es una falta de organización en el equipo. La mayoría de los días se nos asignan los temas después de la reunión de pauta, es decir, después de las 15:00 horas, perdiendo tiempo valioso en las mañanas para reportear, leer o bajar el material necesario para nuestras notas".

"Nuestro subeditor, Mauro Kahn, hace todo lo posible por coordinar y asignar los temas a la hora que corresponde, sin embargo, debe esperar que estos temas sean aprobados por la Productora Ejecutiva, Pamela Díaz, y esto ella lo hace sólo durante la reunión de pauta", agregan.

Por lo anterior explican que "se genera una sobrecarga laboral, ya que todos estamos desde temprano en el canal –algunos, incluso, desde las 7:00 horas- y empezamos a trabajar muy tarde para el día siguiente. Por lo mismo, atrasamos la cadena de producción de la nota, lo que afecta a nuestros compañeros realizadores y post productores y, también, generamos más horas extras", afirman.

Finalmente, pidieron que se regule su horario, ya que "si bien sabemos que trabajamos bajo el Artículo 22, nuestra jornada es tan excesiva que en muchas oportunidades ni siquiera se respetan las 12 horas de descanso que deberíamos tener como trabajadores".

Y la respuesta del canal no se hizo esperar y dio una solución a lo pedido por los periodistas. "Como canal nuestra primera preocupación siempre han sido y serán las personas, por ello en las reuniones sostenidas con el equipo para abordar esos temas en conjunto, se resolvió la situación ajustando los turnos y organizando mejor las horas de trabajo. Nuestra prioridad es que nuestros equipos puedan trabajar de forma adecuada y favorable, con especial cuidado por su salud y respetando por cierto los descansos y tiempo libre de cada uno".

