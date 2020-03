Lista de películas, series y documentales que Netflix estrenará durante abril

Las plataformas streaming se han convertido en la herramienta preferida para entretenerse debido a la cuarentena en distintas partes del mundo.

La plataforma streaming Netflix, reveló los estrenos que presentará en abril, aprovechando el auge que han tenido estos servicios debido a la pandemia del coronavirus, que ha provocado que la gente se entretenga en sus hogares.

Miles de personas en el mundo se han quedado en sus casas, donde han realizado sus trabajos y también la cuarentena establecida por autoridades sanitarias.

Este es el listado de películas, series y documentales que la empresa estrenará el próximo mes.

SERIES

- La casa de papel: Parte 4 (3/4/2020)

- La casa de las flores: Temporada 3 (23/4/2020)

- El ingrediente secreto: cannabis (20/4/2020)

- The Last Kingdom: Temporada 4 (26/4/2020)

- Nailed It!: Temporada 4 (1/4/2020)

- Yo nunca (27/4/2020)

- Hora de comer con Nadiya (29/4/2020)

- El Dragón: El regreso de un guerrero – Temporada 2 (17/4/2020)

- Brews Brothers (10/4/2020)

- After Life: Más allá de mi mujer – Temporada 2 (24/4/2020)

- The Walking Dead: Temporada 9 (15/4/2020)

- Community: Temporada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (1/4/2020)

PELÍCULAS

- Misión de rescate (24/4/2020)

- La casa de papel: El fenómeno (3/4/2020)

- Amor. Boda. Azar (10/4/2020)

- La pelea estelar (10/4/2020)

- Sergio (17/4/2020)

- El silencio del pantano (22/4/2020)

- Coffee y Kareem (3/4/2020)

- Cola de tigre (10/4/2020)

- La vida escolar (10/4/2020)

- El club de los cinco (10/4/2020)

- Guerra de los mundos (1/4/2020)

- Pasante de moda (1/4/2020)

- ¿Conocen a Joe Black? (10/4/2020)

- Atómica (12/4/2020)

- Barry Seal: Solo en América (26/4/2020)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

- The Iliza Shlesinger Sketch Show (1/4/2020)

- Chris D'Elia: No Pain (14/4/2020)

- Proyecto Inocencia: Miniserie (15/4/2020)

- Condena y redención: El caso de Cyntoia Brown (29/4/2020)

- Un amor secreto (29/4/2020)

NIÑOS Y FAMILIA

- Hola, ninja: Temporada 2 (24/4/2020)

- El show de Big Show (6/4/2020)

- Los héroes del apocalipsis: Libro 2 (17/4/2020)

- Los hermanos Willoughby (22/4/2020)

- Barbie Dreamhouse Adventures: ¡Vamos, equipo Roberts!: Temporada 1 (17/4/2020)

- ¡El Equipo de Vapor al Rescate! (17/4/2020)

- Tadeo, el explorador perdido 2: El secreto del rey Midas (11/4/2020)

- Thomas y sus amigos: Temporada 23 (17/4/2020)

ANIME:

- Hi Score Girl: Temporada 2 (9/4/2020)

- Drifting Dragons (30/4/2020)

- Ponyo y el secreto de la sirenita (1/4/2020)

- Susurros del corazón (1/4/2020)

- La colina de las amapolas (1/4/2020)

- La guerra de los mapaches (1/4/2020)

- Se levanta el viento (1/4/2020)

- El recuerdo de Marnie (1/4/2020)

