Limache fue una fiesta: 25 mil personas asistieron al Festival Vive Folklore

El evento, totalmente gratuito, llenó de folklore, humor y el talento de sus artistas el estadio, y deleitó a los vecinos de la provincia de Marga Marga.

Limache se tiñó de fiesta, baile y folclore durante su ya tradicional Festival Limache Vive Folklore. El estadio Ángel Navarrete Candia recibió a más de 25 mil asistentes que pudieron disfrutar de la música típica chilena y de los shows de sus artistas favoritos en un ambiente completamente familiar.

La primera jornada tuvo sobre el escenario a María Esther Zamora, quien hizo vibrar al público con sus cuecas, Stefan Kramer sacó carcajadas y Víctor Heredia encantó con sus composiciones. Por otra parte, se presentaron las canciones de la Competencia Folclórica.

Mientras que en la segunda noche, el público más joven disfrutó del espectáculo de Denise Rosenthal. El humor estuvo a cargo de Jorge Alís y el folclor de Los Tricolores, finalizando la noche con todo el ritmo de Ráfaga.

Además, se premió a los grandes ganadores de la Competencia Folclórica, que dio por triunfadores a "Aun sigo cantando" interpretado por la agrupación aysenina "Grupo Calafate" que recibieron $2.500.000. En segundo lugar quedó "El trino del pandero" interpretado por "Los Palmeros" y en el tercer lugar "Adiós Carnaval" del "Grupo Huamancuri".

El alcalde de Limache, Daniel Morales destacó que "se han cumplido ampliamente las expectativas que teníamos para este festival, eso habla y ratifica la dinámica social que tenemos en nuestra ciudad. Hemos mantenido el elemento central que es el folclor en nuestro festival y además la gratuidad, ya son 16 años de esto. Todo el evento ha sido positivo y nos ha permitido vestir el aniversario de nuestra comuna con sus 192 años".

Por su parte, la folclorista, María Esther Zamora, señaló que "nuestro espectáculo fue bien recibido y eso nos llena de alegría, estamos eternamente agradecidos por la invitación, lo hicimos con mucho cariño, buscamos un repertorio adecuado para el día del amor y algo lindo para brindarle al público".

Asimismo, los humoristas no se quisieron quedar atrás. Alís comentó que "lo que se vive acá entre los artistas y la gente es muy lindo, como argentino-chileno me siento halagado de participar en una fiesta así de costumbrista y que tiene años de antigüedad"; mientras Kramer dio "gracias al público de Limache", porque "fueron demasiado lindos y me voy con mucha alegría para el resto de la semana preparando todo para Viña".

GANADORES

En cuanto a los ganadores de la competencia, el Grupo Calafate añadió que "Llegar acá y lograr un premio nos llena de satisfacción, estamos muy contentos, nos vamos repletos de Limache. Felicito a mis compañeros de conjunto, a todos los integrantes, seguimos soñando y moriremos cantando. Estamos muy agradecidos".

Ya finalizando el espectáculo de la segunda y última jornada, Josefina Osorio, asistente del evento comentó que fue "maravilloso, felicito al alcalde por esto tan hermoso que se hace en Limache que además es gratis, llega gente, celebramos los 192 años de nuestro pueblo. La celebración fue preciosa con los fuegos artificiales, muy lindo. Soy nacida y criada acá, estoy encantada". Luis Rivera, quien también se encontraba disfrutando del show señaló que fue "espectacular, me asombró la cantidad de gente, desde que estoy acá nunca había visto a tantas personas. Tremenda la cantidad de público".

PURANOTICIA