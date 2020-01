Lily Pérez debuta como panelista estable del matinal de Chilevisión

Ex senadora por la región de Valparaíso dice que tras cumplir un año en la obra «Monólogos de la vagina», eso "me tiene súper conectada con la gente".

Tiempos de cambios en la televisión. Bajo este contexto, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez presentaron a la ex senadora Lily Pérez como nueva panelista del matinal «Contigo en la mañana», de CHV, quien se integra a llenar el cupo dejado por la ex panelista Paulina Rojas, quien se radicará en México junto a su familia.

"Estoy muy agradecida y feliz de integrarme a este equipo", fueron las primeras palabras de la ex legisladora por la región de Valparaíso, quien asume un nuevo desafío en su carrera profesional, el que últimamente también incluye un paso por las tablas como parte del elenco de la obra «Monólogos de la vagina».

Previamente, y en conversación con Publimetro, Lily Pérez indicó que "en noviembre cumplí un año en «Monólogos de la vagina» y me tiene súper conectada con la gente. Ahora voy a seguir fortaleciendo esa conexión, pero a través de la televisión".

De igual forma, sostuvo que "es algo que me tiene súper contenta. Es una propuesta que no me esperaba".

La publicista de profesión comentó también que "en principio voy a estar tres veces a la semana, como panelista. Vivo en Coquimbo, entonces también tengo que compatibilizar mi familia con el matinal".

No obstante, asegura estar "dispuesta a todo".

Por último dijo que "quiero que el matinal se consolide en el primer lugar del rating. Creo que hay un grupo humano súper bueno a nivel de rostros y de producción, entonces es una apuesta genial. Acepté feliz".

