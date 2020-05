Leonor Varela publicó un desnudo y recordó cuando rechazó posar para Playboy

En una reciente publicación en Instagram, la actriz reveló los motivos que la llevaron a decir que no a la famosa revista.

Leonor Varela sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una foto suya donde aparece completamente desnuda.

La actriz aparece de espaldas, colgando de una barra y en la misma publicación contó el contexto de la postal, y reveló que rechazó posar para Playboy.

"Le dije no a posar desnuda al famoso Peter Beard porque me dio miedo. Le dije que no a Playboy cuando me ofrecieron más plata de la que había escuchando hablar, porque me sentí tratada como un objeto", comenzó relatando.

Luego, agregó que "no fue hasta que empecé a colaborar con mi amiga Javiera Eyzaguirre que me sentí cómoda sacándomelo todo y siendo fotografiada en todo mi gloria. Gracias amiga por inspirar esa confianza y permitir que me sienta tan libre", concluye el texto en Instagram.

La foto fue aplaudida por sus fanáticos y fanáticas quienes le dedicaron comentarios positivos a lo que la artista contestó. "Lo que más me gusta son todos los piropos de mujerazas regias".

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN:

PURANOTICIA