Leo Méndez Jr. anuncia que incursionará en la industria pornográfica

El joven hizo este anunció luego de ser increpado por un seguidor debido al contenido erótico que publica en sus redes.

Leo Méndez Jr no volverá a participar en el programa «Bailando por un sueño» ya que se encuentra en Suecia junto a su familia, pero ya sabe a que se dedicará.

El joven respondió a un seguidor que lo increpó por subir contenido erótico a sus redes sociales, bajo ese contexto el maquillador reveló que va a incrusionar en la industria pornográfica.

"Quiero hacer una declaración. Me han llegado mensajes de 'no te va vergüenza', 'cómo se te ocurre, hay niños'. De partida sé que hay niños, por eso todas las publicaciones que subo le pongo 'no menores de edad'", comenzó diciendo.

Luego agregó que "es contenido sólo para mayores, es contenido porno, de desnudo, donde se ve todo el cuerpo y no, no me da vergüenza, porque es algo a lo que me voy a dedicar, me voy a meter a la industria pornográfica. Lo voy a hacer y punto, te moleste o no, te juro que me da exactamente lo mismo", aseguró.

Finalmente, Méndez hizo un llamado a sus detractores, "te invito a bloquearme si no te gusta. Hoy en día en Internet puedes encontrar de todo. ¿Tú crees que tu niño o niña no va a llegar a contenido pornográfico tarde o temprano? Yo a mis 11 años llegué a una página porno y me di cuenta que era gay. Uno a temprana edad descubre cosas que ni te imaginas en Internet, porque es demasiado amplio", cerró.

