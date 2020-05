Leo Méndez contó cómo reaccionó su familia a su intención de incursionar en el porno

Hace algunos días el joven reconoció que incursionará en el mundo de la pornografía.

Leo Méndez Jr. confesó hace algún tiempo que va a incursionar en la industria pornográfica, tras contestar algunas críticas de seguidores debido al contenido que sube a sus redes sociales, asegurando que no se "avergüenza".

"No me da vergüenza (...) Lo voy a hacer y punto, te moleste o no, te juro que me da exactamente lo mismo", dijo en aquelal oportunidad.

Y en las últimas horas, el joven mantuvo una conversación vía Instagram con el periodista Hugo Valencia, en donde se refirió a sus planes y sobre cómo reaccionó su familia.

"Estaba hablando con mi ex de fantasías sexuales y él me dijo que tenía la fantasía de que nos miraran, ahí me despertó el interés", comenzó relatando.

"Tomé contacto con una página de pornografía que está en Las Vegas y ellos me respondieron que encantados de trabajar conmigo (...) ahora, por temas de pandemia, está 'stand by', pero apenas vuelvan a funcionar las aerolíneas quizás me dé una vuelta por allá", agregó el maquillador.

Sobre La reacción de su padre Dj Méndez y su hermana Steffi Méndez, indicó que, "mi papá lo respeta, da su opinión como padre, me aconseja diciendo que existen algunos peligros allá afuera en esta industria que es gigante. Yo tomo sus consejos y ahí yo veo que hago con ellos. Mi hermana también me da sus consejos y lo más importante que podemos llegarlo a hablar", cerró.

