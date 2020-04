Leo Caprile se llenó de críticas tras desubicado comentario a Ángeles Araya

El conductor bromeó con el aspecto físico de la conductora en «Aquí somos todos».

Durante la tarde de este martes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo del programa de ayuda social «Aquí somos todos» que conduce Ángeles Araya y que desde hace unos días cuenta con la presencia como panelista de Leo Caprile.

Y un comentario desubicado e innecesario del también locutor radial molestó a los televidentes y en especial a los seguidores de la periodista que conduce el espacio.

Esto luego de que bromeara con el aspecto físico de Ángeles, luego de que ella reconociera que tiene una debilidad por los dulces árabes.

"Ya, no empiece con esas cosas porque se me va a poner gordita y usted tiene que estar impecable ¿ya? Yo le digo no más, para que se me cuide", dijo Caprile.

Tras los dichos, la periodista sólo lo miró con incomodidad para luego reir moviendo su cabeza.

Pero en redes sociales las palabras del conductor del suspendido «Juego contra fuego» no pasaron desapercibidas y los usuarios lo criticaron con dureza.

"Feo tu comentario... bien machista, ósea que no coma porque se va a poner gordita, ya no estamos en la TV de los 90... ósea porque es mujer no puede engordar y tú? como eres hombre puedes ser "gordito", bien desatinado".

"Qué desatinao el Leo Caprile pa hacer comentarios. Diciéndole a la chica que anima que no tiene que comer para que no se ponga gorda?".

"Saquen la sección de Leo Caprile. Cero aporte, comentarios inútiles de un hue... sin dedos pal piano, además de comentarios machistas, como lo que le dijo a Ángeles: "no se tiente con los dulces árabes, se va a poner gordita y ud. tiene q estar impecable".

