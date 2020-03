Leo Caprile renuncia sorpresivamente a «MasterChef Celebrity»

El animador jugó al misterio sobre los motivos de su renuncia al programa de cocina de Canal 13.

Una inesperada noticia marcó el último capítulo de «MasterChef Celebrity», debido a la renuncia voluntaria de Leo Caprile.

El animador, uno de los más queridos por su compañeros y también por el público, tomó la decisión de abandonar el espacio de cocina de Canal 13.

El momento se dio antes que los jueces dieran a conocer el nombre del participante que debía dejar el programa, entre los que se encontraban Ranty, Ignacia Allamand y Pablo Ruiz.

El también hombre de radio interrumpió la decisión de los chefs, bajó del balcón y señaló que recibió una buena noticia que debía aprovechar, por lo que dejaba el programa que se graba en Colombia.

Y sobre su decisión, Leo se refirió en conversación con La Cuarta, donde dijo que, "es algo de lo cual no puedo decir mucho, pero no lo puedo dejar pasar. Con todo el respeto que me merecen las reglas del juego pedí un permiso especial que me concedieron, tal vez con el paso del tiempo se va a saber, pero por ahora prefiero guardármelo, porque tiene mucho que ver con mi enriquecimiento personal", aseguró.

Sobre la reacción de sus compañeros, el profesional manifestó que estaban sorprendidos y que le hicieron una despedida, "fueron muy apañadores, me comprendieron, ahí nacieron amistades para toda la vida".

Finalmente, fue consultado sobre quien pensaba él que podría llegar a ganar el espacio de cocina, algo que calificó como "diíficil".

"Es difícil plantearse una apuesta, con tanta competencia, no es fácil, varios tiene habilidades culinarias, pero por una cuestión de respeto no me voy a manifestar, porque como dicen en el programa, "En MasterChef, todo puede pasar".

PURANOTICIA