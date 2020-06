Leo Caprile destapó divertida anécdota con Don Francisco: "Lo mandé a la cresta"

El conductor de televisión recordó el momento en que conoció a Mario Kreutzberger hace varios años atrás.

Leo Caprile fue invitado junto al humorista Marco 'Charola' Pizarro al programa «Sigamos de largo» de Canal 13, donde ambos recordaron variadas anécdotas, pero una llamó más la atención y que involucra al animador con Don Francisco.

Leo recordó el momento cuando conoció a Mario Kreutzberger, mientras trabajaba en UCV Televisión, en el programa «Telemanía».

"En ese tiempo no habían teléfonos celulares y me llamó a un local, donde yo hacía el programa. Me dicen 'te llama Don Francisco'", comenzó su relato Caprile.

Pero Leo pensó que todo se trataba de una broma, algo que sus compañeros se acostumbraban a hacer, por eso cuando tomó el teléfono, "lo mandé a la cresta y le corté", dijo provocando risas en los conductores del espacio, Maly Jorquiera y Sergio Lagos.

"Cuando termina el programa a eso de las 6 de la tarde, me dicen 'lo llama un señor González'", agregó Caprile, indicando que era Enrique González de «Noche de Gigantes», quien le confirmó que a quién le había cortado la llamada anterior, precisamente era Don Francisco.

"'Oye, mandaste a la cresta a Mario Kreutzberger. Él te quiere conocer te espera a tal día a tal hora', me dijo. Y ahí nos conocimos. Nos juntamos en un balcón de su departamento", cerró Leo.

